Тренер рассказала о простом упражнении для борьбы с морщинами на лице Тренер Кириченко посоветовала катать мячик стопой для борьбы с морщинами на лице

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Если завести привычку раскатывать мячик стопой, это поможет избавиться от морщин на лице, а также улучшит работу всего организма, заявила тренер Анастасия Кириченко. По ее словам, это возможно благодаря фасциальной ткани, которая связывает различные участки человеческого тела, пишет Lenta.ru.

Наше тело — это единое целое. Последние двадцать лет активно изучается фасциальная ткань, появляется все новая информация, что все в теле взаимосвязано. Фасция — это особая ткань, которая объединяет все наши мышцы и служит связующим волокном. Так, она в том числе объединяет стопу и лоб, — рассказала Кириченко.

Она добавила, что фасциальная ткань образует меридианы по всему телу. Именно такие линии, по словам тренера, связывают мышцы черепа, стопы, задней поверхности бедра и спины. Кириченко посоветовала уделять больше времени работе со своим голеностопом, чтобы избежать появления морщин на лице.

Ранее Кириченко заявила, что неправильное выполнение шпагата может привести ко второму подбородку или плоскостопию. Она объяснила, что необходимые для шпагата амплитуды ненормальны для здорового функционирования человека.