Тренер рассказал, как эффективно заниматься спортом на улице

Сейчас в Московском регионе наступило потепление, при такой погоде можно комфортно тренироваться на уличных спортивных площадках, специально для этого оборудованных, заявил тренер Алексей Байков. По его словам, на таких площадках, как правило, можно выполнять базовые упражнения на турниках, брусьях и скамье для пресса, пишет «РИАМО».

На улице можно проводить тренировки на спортплощадке, где есть соответствующее оборудование для самостоятельных занятий. Это турники, брусья, скамья для пресса, — заверил Байков.

По его словам, с таким оборудованием любители спорта смогут выполнить подтягивания на брусьях и турнике, отжимания от земли, а также базовые упражнения не пресс. Байков также порекомендовал взять с собой дополнительное оборудование, например, эластичные бинты или эспандеры. Тренер пояснил: такая экипировка позволит эффективно выполнять на улице ещё несколько групп упражнений.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв рассказал, что спорт укрепляет иммунитет и помогает бороться с тревогой в период пандемии. По его словам, лучше погулять с палками в лесу, чем сидеть дома и смотреть «тревожные новости».