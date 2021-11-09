Тренер по самбо призвал помогать оступившимся в жизни подросткам

Нужно помогать подросткам, оступившимся в жизни и совершившим преступления, чтобы не допустить в дальнейшем более серьёзных правонарушений с их стороны. Об этом изданию argumenti.ru рассказал тренер по самбо Сергей Ситников, семь лет проработавший в исправительной колонии в рабочем посёлке Шексне. Он сожалеет, что общество жаждет наказания, когда кто-то оступается.

Я знаю, о чём говорю, так как много лет работал с ребятами из спецшкол и с осуждёнными. Неоднократно видел, как ребёнок попадает сначала в детдом, а спустя пару лет — в колонию. Я вижу, чего не хватает подросткам, знаю, как сделать так, чтобы они не попали под дурное влияние. Мне даже 60-летние осуждённые говорят: "Был бы у меня такой наставник, как вы, никогда бы в колонии не оказался бы. Приложите все усилия, чтобы дети выбрали другой путь, — сказал Ситников.

По словам наставника, в колонии нет ничего хорошего. При этом детям нужно показывать пример, потому что они не слушают, а наблюдают.

Ранее депутат Госдумы Денис Майданов предложил усовершенствовать трудовое законодательство в сфере трудоустройства подростков. Он заявил, что молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет в наибольшей степени подвержены деструктивному влиянию, поэтому работа может заменить им уличное времяпрепровождение и защитить их.