Тренер по речи рассказал, как избавиться от писклявых интонаций в голосе Тренер по речи Рагга: писклявый детский голос имеет психологическую подоплеку

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Нотки визгливости и предпосылки к истерике в голосе связаны с психологией, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по голосу и речи Тимур Рагга. По его словам, голос начинает звучать «по-взрослому», когда человек дышит диафрагмой, используя для этого грудь и ее резонаторы.

Голос — это наше озвученное дыхание. От того, насколько свободно и легко мы дышим, насколько объемно вдыхаем и выдыхаем, зависит то, настолько сильнее и громче звучит наш голос, — объяснил специалист.

Он подчеркнул, что опорой ровного и глубокого дыхания является диафрагма. В то же время многие дышат поверхностно, задействовав только грудь и не вдыхая глубоко. В результате голос работает на связках, которые быстро устают, и человек начинает сипеть, хрипеть и говорить на высоких тонах. Важную роль в этом процессе играет психология. Если человек сильно волнуется, его голосовые связки и горло зажимаются, а голос становится выше.

Детский голос — причина неглубокого дыхания и отсутствия воздействия резонатора. Чаще всего процесс постановки голоса зависит от психики человека и его эмоционального состояния. Поэтому мы часто отправляем своих учеников именно на телесные практики — прием у остеопата, массаж или йога, — отметил Рагга.

По его словам, такие занятия положительно влияют на раскрепощение тела, делают дыхание более объемным, глубоким и мощным. В результате темп речи снижается, и у человека появляется спокойный, хорошо поставленный голос.

Ранее Тимур Рагга рассказал, что избавиться от привычки тараторить поможет чтение вслух по определенному алгоритму. В первую очередь читать вслух рекомендуется людям с быстрым и активным мышлением.