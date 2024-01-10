Тренер по речи дал советы, как отучиться тараторить Тренер по речи Рагга: чтение вслух поможет избавиться от привычки тараторить

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Чтобы избавиться от привычки тараторить, следует начать читать вслух по определенному алгоритму, посоветовал тренер по голосу и речи Тимур Рагга. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт подчеркнул, что при выполнении данного упражнения необходимо делать акценты на смысловых блоках. В первую очередь читать вслух рекомендуется людям с быстрым и активным мышлением.

Существуют люди, у которых достаточно быстрое и активное мышление. <...> Человек тараторит, потому что это его манера мышления. Здесь необходимо замедляться, чтобы это стало привычкой. Для этого выполняйте ряд упражнений. Например, читайте вслух по определенному алгоритму, — пояснил тренер по речи.

Также важно работать с дикцией. Артикуляционные упражнения помогут правильно двигать языком, губами и челюстью во время разговора. Рагга посоветовал воспринимать свою речь как попытку донести мысль и делать акценты на смысловой части. Эксперт отметил, что отучиться тараторить поможет прослушивание подкастов и интервью людей, речь которых звучит чисто и красиво. Со временем человек может начать копировать манеру говорения.

Педагог по сценической речи Николай Кодинов ранее порекомендовал перед выступлением определить слова и части текста, на которые надо сделать акцент. По его словам, перед речью важно задать себе вопросы, зачем это говорить, как преподнести текст и что именно стоит озвучить.