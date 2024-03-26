Тренер по айкибудо мог погибнуть вместе с семьей при теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Тренер по айкибудо Ярослав Содрицов пропал после террористического акта в «Крокус Сити Холле» вместе со своей семьей, сообщил MK.RU исполнительный директор Евразийской федерации айкибудo и Катoри Синто-рю Павел Хоменко. Содрицов был одним из первых, кто начал развивать в стране этот вид спорта. В списке погибших от МЧС РФ есть человек с его инициалами, а также Анастасия, Владислав и Ирина Содрицовы.

К сожалению, мы не можем выйти на связь с Ярославом. По нашей информации, он был в «Крoкус Сити Хoлле» с супругой и двумя детьми, — сказал собеседник.

По словам Хоменко, спортсмен занимался айкибудo более 20 лет. Террористы напали на концертный зал в пятницу, 22 марта. Люди в камуфляже начали стрелять по посетителям уже на входе, позже они открыли огонь по зрителям, после чего устроили пожар.

24 марта в России был объявлен общенациональный траур по жертвам теракта в концертном зале. По всей стране отменили развлекательные мероприятия, приспустили государственные флаги. По последним данным, число погибших возросло до 139 человек.

Министерство здравоохранения Московской области вечером 25 марта обнародовало обновленный список пострадавших при террористической атаке на «Крокус». В перечне 119 человек, из них 23 уже были выписаны из больниц, еще 96 пациентов продолжают проходить лечение.