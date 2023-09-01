Тренер назвала упражнение, которое поможет сбросить вес Тренер Силина посоветовала приседать для похудения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чтобы похудеть, необходимо выполнять физические упражнения, в первую очередь приседать, посоветовала президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. В разговоре с KP.RU она подчеркнула, это занятие эффективно для нижней части тела. При этом тренер напомнила о необходимости соблюдать правильную технику выполнения.

Базовая стойка: стопы параллельно на ширине плеч, колени расположены над стопой, спина прямая, живот втянут, руки на поясе или за головой. На вдохе опускайтесь, сгибая колени и перенося тело назад, как будто садитесь на невидимый стул, — пояснила Силина.

Вес при этом должен быть равномерно распределен на пятках и передних частях стоп. По словам тренера, за минуту таким образом можно сжечь до 12 калорий. Следует каждый раз увеличивать нагрузку, чтобы получать от приседаний эффект. Начинать стоит с минимально количества времени — рекомендуется выполнять упражнений в течение 25 минут.

Когда при выполнении упражнения вы чувствуете, что очень устали – сделайте еще три приседания, через небольшое усилие, ощутив напряжение каждой задействованной мышцы. Эти три раза будут самыми результативными, — заключила тренер.

Фитнес-тренер Ольга Беседина ранее посоветовала избегать жестких диет, которые могут оставить после похудения обвисшую кожу. По словам эксперта, в результате жестких диет жировая прослойка резко уменьшается, а кожа не успевает к этому приспособиться и обвисает.