Тренер назвала эффективный способ убрать «пивной» живот Тренер Сулим: исключение ночных перекусов поможет избавиться от «пивного» живота

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Избавиться от абдоминального ожирения, известного также как «пивной» живот, поможет исключение ночных перекусов, рассказала в беседе с LIFE.ru доцент кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения, фитнес-тренер Александра Сулим. По ее словам, также убрать живот помогут специальные диеты и физические упражнения.

Избавление от «пивного живота» включает в себя комплекс мероприятий от диеты до занятий физическими упражнениями. Тренировки без соблюдения диеты могут привести к обратному результату, — предупредила эксперт.

По ее словам, важно исключить поздние вечерние и ночные перекусы, сократить размер порций, пить достаточное количество чистой питьевой воды, еженедельно устраивать разгрузочный день и питаться четыре — шесть раз в день небольшими порциями по 250–300 г.

Тренер уточнила, что в рационе необходимо свести к минимуму наличие сахара, соли, белой муки, насыщенных жиров. Увеличить, напротив, следует употребление овощей, несладких фруктов, ягод, зелени, цельных злаков, постных сортов мяса, кисломолочных продуктов и рыбы. Пища при этом должна быть приготовлена на пару, в духовке, на гриле или просто отварена.

Ранее бариатрический хирург Бекхан Хациев рассказал, что стремление «заесть» эмоции при депрессии приводит к изменению пищевых привычек, что способствует набору лишнего веса. Еще одной причиной ожирения, по его словам, может быть отсутствие физической активности при депрессии.