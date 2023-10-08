Тренер назвала эффективные упражнения для подростков с ожирением Тренер Волынкина: ОФП и силовые тренировки помогут подросткам похудеть

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Для подростков, страдающих ожирением, подойдет комплекс упражнений, которые помогут сбросить лишний вес, рассказала NEWS.ru спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина. В первую очередь это общая физическая подготовка (ОФП), которая подразумевает нагрузку на все группы мышц, силовые и кардиотренировки. Тренер подчеркнула, что эффективными упражнениями для подростков с лишним весом являются приседания, отжимания и выпады.

Первые три-четыре тренировки — вводная работа со свободными весами, чтобы мышцы привыкли к нагрузке. В течение пяти тренировок нужно набирать мышечную массу, проводятся силовые тренировки, делаем приседания, выпады, используем небольшие гантели от двух до пяти килограмм, в основном работаем с собственным весом. Различный жим, тяги, делаем все, чтобы появились мышцы, — рассказала Волынкина.

Тренер отметила, что в течение следующих пяти тренировок необходимо перейти в режим кардио, то есть на бег или велосипед.

Ранее диетолог Наталья Круглова рассказала, что ожирение вызывают не отдельно изолированные продукты, а избыточная калорийность рациона. По ее словам, регулярное употребление соусов, майонеза и сладостей может привести к резкому набору лишнего веса.