Тренер назвал способ заставить себя пойти на тренировку Фитнес‑тренер Шакула: заставить себя пойти в спортзал поможет план тренировок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После покупки абонемента в спортзал многие еще долгое время не могут заставить себя приступить к тренировкам, рассказал в беседе с РИАМО фитнес-тренер Эдуард Шакула. По его словам, самодисциплине в вопросе занятий спортом поможет составление плана тренировок.

Важно грамотно составить план тренировок и придерживаться его. Он должен учитывать вашу физическую форму, возраст, наличие хронических заболеваний и другие индивидуальные особенности. Если вы будете заранее знать, когда и какую тренировку вам предстоит делать, это поможет сохранить дисциплину, — пояснил эксперт.

Он также посоветовал ставить перед собой реалистичные цели и не стремиться сразу пробежать марафон, а начать с небольших дистанций, постепенно увеличивая их.

Кроме того, как напомнил тренер, визуальные результаты регулярных тренировок проявляются не сразу, поэтому нужно проявить терпение, последовательность и не забрасывать занятия при отсутствии видимых изменений. К тому же многие позитивные перемены, происходящие в организме, недоступны взгляду. Это, в частности, улучшение работы сердечно-сосудистой системы, гармонизация дыхательного ритма, снижение уровня артериального давления.



Специалист подчеркнул, что самое главное в тренировках — это удовольствие от процесса, так как спорт — это не только труд, но и хороший способ зарядиться энергией, поднять настроение и улучшить самочувствие.

Ранее фитнес-тренер Егор Малюгин посоветовал больше двигаться, чтобы сохранить гибкость и легкость тела после 30 лет. По его словам, делать это важно на протяжении всей жизни. Эксперт уточнил, что гибкость — это навык, который исчезает, если его не использовать.