Экс-игрок «Локомотива» насмерть сбил человека и скрылся Тренер «Бей-Беги» из Медиалиги Низрюхин насмерть сбил человека и уехал

Фото: youtube

Александр Низрюхин

Telegram-канал «112» передает, что главный тренер команды из Медийной футбольной лиги «Бей-Беги», экс-игрок дубля «Локомотива» Александр Низрюхин сбил человека насмерть. По данным журналистов, мужчина скрылся с места происшествия, но затем сам пришел в полицию. Канал сообщает, что смертельное ДТП случилось 9 апреля во Владимирской области.

Низрюхин за рулем «мерседеса» сбил пешехода на 15-м километре автодороги Струнино — Площево и уехал. 20-летний студент Никита Крюков скончался на месте. Тренер на следующий день сам пришел в полицию, его отправили на медосвидетельствование, которое ничего не показало, — пишет «112».

Канал также передает слова адвоката тренера Василия Тихонравова. Юрист подчеркнул, что жертва аварии не имела светоотражающих элементов на одежде. По его версии, спортсмен за рулем просто не заметил пешехода. Команда уже решила отстранить наставника до выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее в Новосибирске по подозрению в совершении смертельного ДТП задержали сына экс-депутата Алтайского края и гендиректора компании «Алтай-Форест» Николая Бушкова Александра. На Серебренниковской улице 21-летний водитель на внедорожнике Geely Tugella насмерть сбил 45-летнюю женщину. Источник сообщил «Сиб.фм», что автомобилист попытался скрыться от сотрудников полиции, его задержали во дворах на улице Орджоникидзе.

По данным издания, подозреваемый признал вину. Он уточнил, что в момент аварии был трезвым, но после выпил из-за полученного стресса.