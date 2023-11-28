Тренер хоккеистов ЦСКА пострадал в конфликте с супругой Тренер ХК ЦСКА Наумов обратился в полицию с заявлением о побоях от жены

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тренер российской хоккейной команды ЦСКА Дмитрий Наумов пострадал в результате потасовки с супругой и обратился в полицию с требованием привлечь ее к ответственности, сообщает Пятый канал со ссылкой на осведомленный источник. По информации издания, спортсмен получил раны и ссадины после того, как жена кинула в него кружку с чаем.

Как сообщает издание, бытовая ссора между Наумовым и его женой произошла утром 26 ноября. Словесная перепалка закончилась тем, что женщина бросила в мужа кружку.

В результате хоккеист получил рану на затылке и ссадину на руке. Тренер зафиксировал телесные повреждения и написал заявление в полицию. По информации издания, согласно одной из версий, пара находится на грани развода.

Ранее житель Бурятии избил ногами 12-летнего обидчика сына. Мужчина вмешался в конфликт подростков, который произошел на территории школы, и нанес удары кулаками и ногой по голове ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге супружеская пара избила 16-летнюю девочку во время прогулки с собакой. Школьница вышла на прогулку со своим питбулем около дома. Внезапно на ее питомца напала другая собака, после чего появились и хозяева пса. Мужчина и женщина сначала избили питбуля подростка, после чего набросились с кулаками и на ребенка.