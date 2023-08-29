Тренер Горбачевой рассказала о ее отношении к занятиям Тренер пропавшей Горбачевой заявила, что ее приходилось «выгонять с катка»

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Фигуристка Алина Горбачева всегда была готова работать намного больше других и сама желала этого, рассказала тренер спортсменки Софья Федченко. По ее словам, которые приводит Telegram-канал Baza, она отличалась от других детей не только своей стрессоустойчивостью, но и большей перспективностью. Федченко призналась, что ей приходилось выгонять Горбачеву с катка, тогда как другие спортсмены часто просили выходной.

Дети ноют, устают, расстраиваются, просят выходной... Алину, наоборот, приходится выгонять с катка, — рассказала она.

Федченко тренирует Горбачеву еще с детства. Они начали работать вместе около семи лет назад. Сама тренер в те времена была еще студенткой и проживала в Твери, в Москву она приезжала на пару дней в неделю. При этом она останавливалась в общежитии, куда нередко селила и саму юную спортсменку.

Однокурсники ее очень любили, так как всем нравилось понянчить пупсика, — отмечает Федченко.

С тренером Горбачева продолжала проживать до сих пор. Наставница фигуристки признается, что разделить лед и жизнь довольно сложно, однако дома она старается вести себя мягче по отношению к спортсменке. Тем не менее иногда чувства обостряются, так как она проходит через сложный подростковый период. Вместе с тем тренер подчеркнула, что она была готова к такой ответственности.

Фигуристка Алина Горбачева пропала без вести в минувший понедельник, 28 августа. Позднее стало известно, что на Покровской набережной были найдены носки, предположительно, принадлежащие ей. На месте работают кинологи и спасатели, к поискам подключились члены добровольческого отряда «ЛизаАлерт». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве, чтобы установить обстоятельства исчезновения спортсменки.