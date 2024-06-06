«Тремя руками за»: Лоза высказался о разработанных в Сколково протезах Певец Лоза: разработанные в Сколково протезы станут возможностью для людей

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Юрий Лоза

Разработанные в Сколково протезы станут невероятной возможностью для людей с ограниченными возможностями, считает певец Юрий Лоза. В разговоре с NEWS.ru музыкант подчеркнул, что «тремя руками за» такие разработки. По его словам, ощущение ущербности сильно давит на людей с ограниченными возможностями.

Я только тремя руками за эту идею. Есть люди, которые лишены возможности взять рукой и выпить стакан минералки. Для них этот протез — невероятная возможность. Ощущение ущербности очень сильно давит на этих людей, — отметил Лоза.

Певец рассказал, что у его отца не было ноги. Он вспомнил историю, когда однажды тот пришел домой очень радостный, потому что сам сделал себе протез. Музыкант отметил, что после этого его отец был счастлив, когда ему не уступили место в общественном транспорте.

У меня отец был без ноги, однажды он пришел очень радостный, потому что сделал сам себе протез. Отец рассказал, как ему не уступили место в общественном транспорте, его это очень обрадовало, так как он выглядел здоровым с этим протезом. Для таких людей это радость, — поделился Лоза.

Фигурист Роман Костомаров ранее рассказал, что решение вернуться на лед было сложным и заняло много времени. По словам олимпийского чемпиона, сначала пришлось начать комфортно себя чувствовать «не на своих ногах».