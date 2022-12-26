Трем категориям россиян посоветовали проявлять осторожность в соцсетях Эксперт HH.ru Степанова: врачам, учителям и воспитателям следует быть осторожнее в соцсетях

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Особую осторожность в соцсетях касательно публикаций тех или иных фотографий следует проявлять трем группам россиян: воспитателям, учителям и врачам, рассказала Lenta.ru эксперт HH.ru Ксения Степанова. По ее словам, именно к представителям этих профессий рабочие санкции могут применяться не только за нарушение договорных отношений, но также и за несоблюдение этических норм.

В России к таким должностям относятся учителя, врачи, воспитатели и те, кто взращивает культуру в обществе. Вышеперечисленным категориям граждан необходимо проявлять осторожность и особо внимательно относиться к публикации тех или иных фотографий в соцсетях, — рассказала Степанова.

Эксперт HH.ru добавила, что в соцсетях нельзя выкладывать данные конфиденциальную информацию и сведения о клиентах. Она отметила, что делать это не стоит и пользователям «закрытых аккаунтов», потому что информация, способная нанести вред организации или клиентам, так или иначе может дойти до начальства.

Роскомнадзор ранее внес сервис для поиска работы HeadHunter в реестр организаторов распространения информации в сети Интернет (ОРИ). Отныне компания обязана собирать, хранить и предоставлять информацию о пользователях по требованию ФСБ, включая внутреннюю переписку. Всего в реестр ОРИ включены более 300 организаций, в том числе «ВКонтакте», Mail.Ru и Telegram, сервисы «Яндекса», «Сбербанк онлайн» и Тинькофф-банк, Tinder и другие.