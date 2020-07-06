Трек «Господь-Господь» с голосом протоиерея Смирнова проверят юристы

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Православное движение «Сорок Сороков» обратится к правоохранителям из-за композиции барнаульского музыканта Геннадия Корчагина со словами протоиерея Димитрия Смирнова «И это Господь-Господь и Иисус Христос», наложенной на музыкальный бит, только после того, как своё заключение сделают юристы. Об этом сообщил координатор организации Андрей Кормухин.

Он отметил, что сейчас троллинг религии приносит много просмотров, лайков и денег и является очень простым способом быстро получить известность и стать популярным среди молодёжи.

Молодые люди используют любой способ задеть православие и верующих, глумясь над христианством. Это отрыжка последних 30 лет бездуховности, в которых жила Россия. Данные ролики убивают в нашей молодёжи душу, внутреннего человека. Наши юристы дадут оценку ролику, и мы примем решение, будем ли подавать заявление на оскорбление чувств верующих в правоохранительные органы, — сказал Кормухин «Подъёму».

Координатор православного движения при этом не уверен, что музыкант осознавал, что делал и подчеркнул, что обращаться в полицию в таких случаях не всегда целесообразно.

Если у человека нет мозгов, разве можно к слабоумным людям применять какие-то санкции, их и так бог обделил. Если это было сознательно сделано, чтобы оскорбить верующих, то будем принимать меры, — считает координатор «Сорока Сороков».

Основой для трека стала речь протоиерея Смирнова, которую он произнёс для своего влога ещё семь лет назад. Что касается самого священнослужителя, то его представитель рассказал, что он ещё не слышал композицию и не видел клип, а в ближайшее время никак не сможет прокомментировать ситуацию.

Сам автор произведения Геннадий Корчагин, выступающий под псевдонимом «Павел Сатаненко» ранее заявил, что композиция шуточная, а к съёмкам клипа он не причастен. Музыкант отметил, что осуждает богохульство, является православным человеком и «заигрывать с такими идеями ему претит».

Как писал NEWS.ru, ранее эксперт-религиовед предрёк крах движения схиигумена Сергия.