Трехлетнюю девочку насмерть придавило аркой пляжного шатра в Подмосковье В подмосковных Мытищах трехлетнего ребенка насмерть придавило несущей аркой шатра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Мытищинском районе Московской области при выполнении ремонтных работ погиб трехлетний ребенок из-за падения конструкции пляжного шатра. Трагедия произошла в парке Новоалександрово в воскресенье, 9 октября. Как сообщают «Вести Подмосковья», на девочку обрушилась несущая арка.

Отец девочки довез ее до больницы, однако в медицинском учреждении врачи констатировали смерть ребенка. По факту гибели ребенка и причинения смертельных травм по неосторожности возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Ход проверки контролирует прокуратура Подмосковья.

В ходе проверки городская прокуратура намерена установить причины и обстоятельства гибели малолетнего ребенка, а также дать оценку исполнению требований федерального законодательства, в том числе полноте действий ответственных должностных лиц по соблюдению требований безопасности при демонтаже металлических конструкций. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

В июле четырехлетний ребёнок скончался в Москве в результате падения на него дерева. Мальчик играл в песочнице на детской площадке. Рядом с ним была мама. В какой-то момент подул сильный ветер и дерево упало на малыша. Спасти его не удалось, он погиб на месте.