Трех участников правозащитного проекта «Омбудсмен полиции» задержали

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Троих участников правозащитного проекта «Омбудсмен полиции» задержали по делу о ложном доносе. С помощью этого «доноса» они пытались доказать, что дело против основателя проекта, Владимира Воронцова, сфабриковано, пишет РБК.

Как сообщили в самом проекте, он работал с полицией, помогал отстаивать свои интересы, выступал с критикой МВД. Майор Воронцов основал проект после ухода из силовых структур, в которых прослужил 13 лет. В мае 2020 года Воронцова задержали, а затем арестовали: обвинения ему были предъявлены по четырем статьям УК о вымогательстве, клевете, оскорблении представителей власти и распространения порнографии.

Ранее стало известно, что Московский городской суд отменил приговор одному из фигурантов уголовного дела о крупнейшей взятке в Минобороны РФ Алексею Пожидаеву. В карточке дела появилась формулировка «за искажение сути правосудия». По версии следствия, Пожидаев и другие представители министерства получили рекордные 368 млн рублей в качестве откатов за махинации с договорами для поставок кухонь и столовых приборов по завышенным ценам.