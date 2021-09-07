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Требовавшего от девочек носить платки замдиректора школы уволили

18:36, 07 сентября 2021
Требовавшего от девочек носить платки замдиректора школы уволили Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Заместителя директора одной из школ в Дагестане, который требовал от девочек носить в обязательном порядке платки, уволили. Об этом сообщает RT со ссылкой на администрацию Кайтагского района.

Начальник отдела образования Кайтагского района Шамиль Магомедов заявил, что девочкам не обязательно носить косынку, так как она не является элементом школьной формы, но прописана в уставе как её дополнительная часть.

Это просто элемент одежды, но обязательного ношения нет, — отметил он.

В Минобразования республики добавили, что в школе проведут проверку, так как от родителей учеников поступило много жалоб. Там напомнили, что требования к школьной форме устанавливаются всеми участниками процесса образования.

Ранее сообщалось, что заместитель директора школы имели Темирханова в Кайтагском районе Дагестана Адамкади Курбанкадиев запретил ученицам приходить на уроки без платков. Школьниц отправляли домой из-за несоответствия этому правилу. Мать одной из учениц, жительница села Маджалис, пожаловалась на происходящее. Она рассказала, что раньше такого требования не было.

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