Требовавшего от девочек носить платки замдиректора школы уволили

Заместителя директора одной из школ в Дагестане, который требовал от девочек носить в обязательном порядке платки, уволили. Об этом сообщает RT со ссылкой на администрацию Кайтагского района.

Начальник отдела образования Кайтагского района Шамиль Магомедов заявил , что девочкам не обязательно носить косынку, так как она не является элементом школьной формы, но прописана в уставе как её дополнительная часть.

Это просто элемент одежды, но обязательного ношения нет, — отметил он.

В Минобразования республики добавили, что в школе проведут проверку, так как от родителей учеников поступило много жалоб. Там напомнили, что требования к школьной форме устанавливаются всеми участниками процесса образования.