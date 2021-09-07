Требовавшего от девочек носить платки замдиректора школы уволили

Заместителя директора одной из школ в Дагестане, который требовал от девочек носить в обязательном порядке платки, уволили. Об этом сообщает RT со ссылкой на администрацию Кайтагского района.
Начальник отдела образования Кайтагского района Шамиль Магомедов
Это просто элемент одежды, но обязательного ношения нет, — отметил он.
В Минобразования республики добавили, что в школе проведут проверку, так как от родителей учеников поступило много жалоб. Там напомнили, что требования к школьной форме устанавливаются всеми участниками процесса образования.
Ранее сообщалось, что заместитель директора школы имели Темирханова в Кайтагском районе Дагестана Адамкади Курбанкадиев запретил ученицам приходить на уроки без платков. Школьниц отправляли домой из-за несоответствия этому правилу. Мать одной из учениц, жительница села Маджалис,