https://static.news.ru/photo/cea447b6-df8c-11e9-9934-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

После пожара в детском лагере «Холдоми» под Хабаровском в РФ появятся требования пожарной безопасности к палаткам. Информацию об этом озвучил глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.

До 1 апреля 2020 года планируется внести изменения в правила противопожарного режима, в том числе установить правила поведения людей, порядка содержания территорий и временных сооружений палаточного типа, — цитирует Еникеева ТАСС .

Кроме этого, ведомство разработало проект стандарта, предусматривающего требования пожарной безопасности к материалам, из которых изготовлены палатки, а также к их конструктивным особенностям.

В рамках исполнения поручения правительства мы разработали проект изменения правил пожарной безопасности — этот формат отдыха подлежит изменению, — резюмировал Еникеев.

Как писал News.ru, пожар в лагере «Холдоми», в котором находились 189 детей, случился в ночь на 23 июля. Из 26 палаток полностью выгорели 20. Это случилось всего за шесть минут. На месте погибла 11-летняя девочка, ещё трое детей умерли в больнице.

После трагедии МЧС РФ приступило к созданию свода правил пожарной безопасности к палаточным лагерям.