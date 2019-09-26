Обязательное предоставление документов о трудовой деятельности и стаже на бумаге планируется исключить с 2020 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Гражданам при обращении за оказанием госуслуг больше не придётся иметь такие документы в бумажном виде, — отметила она.
По её словам, после внесения изменений в трудовое законодательство поправок потребуют 20 федеральных законов.
Голикова добавила, что с будущего года работодателей обяжут предоставлять в Пенсионный фонд сведения в электронном виде для «их аккумулирования в информационной системе персонифицированного учёта», передаёт
Ранее News.ru писал, что представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили позволить россиянам временно выполнять трудовые обязательства из дома. С соответствующей инициативой они обратились в Министерство труда и социальной защиты.