https://static.news.ru/photo/f9c277fa-e109-11e9-b86d-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Обязательное предоставление документов о трудовой деятельности и стаже на бумаге планируется исключить с 2020 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Гражданам при обращении за оказанием госуслуг больше не придётся иметь такие документы в бумажном виде, — отметила она.

По её словам, после внесения изменений в трудовое законодательство поправок потребуют 20 федеральных законов.

Голикова добавила, что с будущего года работодателей обяжут предоставлять в Пенсионный фонд сведения в электронном виде для «их аккумулирования в информационной системе персонифицированного учёта», передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили позволить россиянам временно выполнять трудовые обязательства из дома. С соответствующей инициативой они обратились в Министерство труда и социальной защиты.