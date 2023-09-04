Травматолог рассказала, какой письменный стол не испортит осанку ребенка Врач Григорьева: размер стола для школьника должен составлять не менее метра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Письменный стол для школьника должен быть не менее метра в длину, заявила NEWS.ru заведующая детским ортопедическим реабилитационным отделением Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы Наталья Григорьева По ее словам, также стоит выбирать столешницы с наклоном. В противном случае ребенок начнет горбиться, что вызовет нарушение осанки.

Письменный стол для ежедневного выполнения домашнего задания должен быть минимум метр в длину, с достаточным пространством для работы. Столешница должна быть на одном уровне с солнечным сплетением, а ноги ребенка должны стоять на полу под прямым углом, а локти свободно касаться столешницы, — объяснила Григорьева.

Стопы школьника должны ровно стоять на полу без дополнительных приспособлений. Правильный наклон столешницы поможет снизить нагрузку на позвоночник. По словам эксперта, в идеале этот параметр стола должен подлежать регулировке.

В зависимости от того, чем занят ваш ребенок, нужно менять и положение столешницы: примерно 20° для чтения, примерно 10° для письма и от 0° до 5° для рисования, лепки или других ручных работ, — объяснила врач.

Ранее нутрициолог Оксана Ковылкина рассказала, что рацион школьника должен состоять из всех пищевых групп. Такое питание обеспечит растущий организм всеми необходимыми витаминами, минералами и микроэлементами.