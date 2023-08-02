Травматолог рассказал о влиянии веганской диеты на состояние костей Травматолог Королев не увидел связи между веганской диетой и хрупкостью костей

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Влияние веганской диеты на хрупкость костей человека, как и то, что кости мясоедов прочнее, не доказано, заявил в беседе с Пятым каналом врач-травматолог Максим Королев. При этом он заявил, что данные недавнего исследования, согласно которым переломы костей у вегетарианцев случаются на 50% чаще, не соответствуют действительности.

Как признался специалист, он не замечал, что вегетарианцы ломают кости чаще других. При этом он не стал отрицать, что люди, отказавшиеся от мяса, не получают необходимого количества белка. Однако за счет другой пищи они компенсируют необходимое количество веществ, полезных в том числе для прочности костной ткани.

Чтобы снизить риск перелома, эксперт порекомендовал обратить внимание на питание, а также отказаться от бездумного принятия различных витаминов.

Если человек неправильно питается, это ведет к ожирению. Это нагрузка на суставы и гиподинамия, и прочие отсюда вытекающие болезни. У нас почему-то все люди, которые не имеют никакого образования, считают, если ты будешь пить кальций-Д3 и что-нибудь такое, есть холодец, то ты себя обезопасишь. На самом деле это неправильно и даже вредно. <...> Огульное «пойти в аптеку и купить кальций» — совершенно неправильный выход из данной ситуации, — подчеркнул травматолог.

Он назвал правильным вариантом прохождение комплексного обследования и последующее посещение диетолога, который подберет и диету, и необходимые лекарственные препараты.

Ранее травматолог-ортопед Рашид Бельхамиди рассказал, что одним из самых распространенных изменений формы стопы является появление так называемых косточек, или вальгусная деформация первого пальца. Как отметил медик, у возникновения этой деформации есть ряд причин, в том числе плоскостопие, ревматоидный артрит или подагра.