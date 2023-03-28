Травматолог рассказал, насколько чувствительным будет протез Костомарова Травматолог Королев заявил, что бионический протез кисти позволит Костомарову различать тепло и холод

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров сможет различать холод и тепло, если ему установят современный бионический протез кисти, рассказал NEWS.ru заведующий отделением спортивной травматологии Международного центра охраны здоровья Максим Королев. Медик добавил, что подобное изделие позволит пациенту управлять автомобилем и практически без ограничений поднимать разные предметы.

Все индивидуально: подбирают размер, материал, функционал, что требуется пациенту. От простого обеспечения подвижности кисти до составления каллиграфических подписей, вождения автомобиля. Сможет спокойно держать кружку с чаем, ощущать, холодная ли она или теплая. Такой протез выдержит практически любой вес, в зависимости от мышечной силы, — отметил Королев.

Эксперт подчеркнул, что бионическим протезом руки пациент сможет управлять «как своей». Он объяснил, что к изделию «подсоединяют сухожилия, мышцы, нейродатчики, вживляют нейроны».

Эксперт подчеркнул, что бионические протезы производятся с применением нанотехнологий, 3D-принтеров и углепластика. Собеседник также заявил, что Костомаров сможет ходить с бионическим протезом стопы, если данная операция ему понадобится. Он добавил, что современные технологии позволяют пациентам играть в хоккей с бионической ногой.

Врачи готовят Костомарова к протезированию, сообщал RT со ссылкой на источник. По его словам, все операции завершены, спортсмен пришел в себя. Его отключили от аппарата вентиляции легких, а также убрали трахеостому. Ранее СМИ писали, что он перенес ампутацию стопы и кистей.

Костомаров попал в реанимацию с респираторной инфекцией в ночь на 10 января. Фигурист находился в тяжелом состоянии из-за осложнений. Из-за тяжелой пневмонии его пришлось подключить к аппарату ИВЛ.

Telegram-канал «112» ранее сообщил, что врачи также диагностировали у фигуриста серьезные проблемы с печенью из-за сильнодействующих лекарств.