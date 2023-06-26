Травматолог рассказал, как правильно заниматься летними видами спорта Травматолог Муханов: при тренировках в жару надо помнить о головном уборе и водном балансе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Летние виды спорта помогают поддерживать тело в тонусе, при выборе активности на свежем воздухе нужно опираться на ее полезность для той или иной области здоровья, рассказал в беседе с «Вестями Подмосковья» заведующий травматолого-ортопедическим отделением ФНКЦ ФМБА России Виктор Муханов. По его словам, также нельзя забывать о необходимости пользоваться при тренировках головным убором и соблюдении водного баланса.

Особое внимание необходимо уделить времени проведения тренировок. Оптимальным периодом являются утренние часы с 7 до 11 утра, а также вечернее время — после 18–19 часов. Данные меры позволят избежать теплового удара и солнечных ожогов, — подчеркнул врач.

Среди летних видов спорта специалист особо выделил бег. Он улучшает работу легких, укрепляет сердечно-сосудистую и иммунную системы, увеличивает работоспособность мозга, улучшается самоконтроль и снижает уровень стресса. Противопоказан бег людям с заболеваниями сердца и почек, страдающим ожирением, особенно при обострении хронических заболеваний.

Регулярная езда на велосипеде способствует укреплению мышечного корсета и сердечно-сосудистой системы, улучшению координации и подвижности движений, нормализации обмена веществ, делает организм более выносливым, а также снижает усталость и улучшает сон, — продолжил эксперт.

Нельзя заниматься велоспортом при тяжелых заболеваниях сердца, анемии, эпилепсии, геморрое и дегенеративных изменениях позвоночника.

Полезным летним видом спорта врач назвал и плавание, оно развивает все группы мышц, устраняя гипертонус и гипотонус и повышая их эластичность, укрепляет дыхательную и кровеносную системы, повышая работоспособность сердца и позитивно воздействуя на психическое и эмоциональное здоровье.

Среди других летних видов спорта, оказывающих позитивный эффект на здоровье, специалист выделил настольный и большой теннис, бадминтон и спортивную ходьбу.

Ранее принцесса Уэльская Кейт Миддлтон обыграла восьмикратного чемпиона мира по теннису Роджера Федерера в рамках матча на Уимблдоне. Игру с титулованным спортсменом принцесса решила провести с целью привлечь внимание к проблемам подросткового спорта.