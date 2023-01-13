Травматолог рассказал, как помочь человеку с разрывом мышцы Травматолог Перетолчин рекомендовал приложить холод к месту разрыва мышцы

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Чтобы помочь человеку, у которого оказались порваны мышцы, необходимо приложить к месту травмы холод, заявил заведующий травматологическим отделением Химкинской областной больницы Павел Перетолчин в разговоре NEWS.ru. Кроме того, по рекомендации врача, следует прекратить любые телодвижения.

Самое главное, что нужно сделать при такой травме, это прекратить любое движение, зафиксировать поврежденную область, приложить холод. Далее сразу обращаетесь в травмпункт. Бывает частичный или полный разрыв мышцы, — пояснил медик.

По его словам, чаще всего подобные увечья получают люди, склонные к низкой физической активности, нетренированные и малоподвижные.

Ранее травматолог объяснил, почему при переломах нужно оказать помощь в течение получаса. По его словам, промедление может стать причиной некроза, гангрены, тромбоза и других серьезных последствий. Он уточнил, что подобные осложнения могут быть вызваны сдавлением костных фрагментов изнутри, травмой сосудов и нервного пучка, а также повреждением магистральной артерии.