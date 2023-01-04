Травматолог рассказал, как помочь человеку при переломах Травматолог Перетолчин: при подозрении на перелом позвоночника человека нельзя трогать

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При подозрении на перелом позвоночника человека лучше не трогать, чтобы не сместить позвоночные диски, рассказал NEWS.ru заведующий травматологическим отделением Химкинской областной больницы Павел Перетолчин. Он подчеркнул, что в остальных случаях необходимо обеспечить неподвижность костей в области повреждения.

При подозрении на перелом позвоночника человека лучше не трогать, чтобы не сместить позвоночные диски. Основные действия при других переломах: обеспечить неподвижность костей в области перелома, наложить шину из фанеры или любой ровной доски, снизить шок или предупредить его, согревая пострадавшего чаем или теплой одеждой. При рвоте или ранениях брюшной полости пить запрещено. Категорически нельзя вправлять кости самим, если вы не врач-травматолог, — отметил Перетолчин.

Эксперт добавил, что определить открытый перелом просто — «будет видно кость», но закрытый перелом часто путают с ушибами. По его словам, признаками перелома являются припухлость в месте травмы, ссадины, гематомы, отечность травмированной области, покраснение, синюшность кожи и подкожные кровоизлияния.

Если при накладывании холода отеки и припухлости не сходят, то это перелом, — подытожил Перетолчин.

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