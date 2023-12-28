Травматолог раскрыл, как сделать катание ребенка на горке безопасным Врач Бацаленко: для катания на ледяной горке необходимо использовать шлем

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Чтобы обезопасить ребенка во время катания на ледяной горке, необходимо надеть на него шлем, который защищает уши, подбородок и голову, посоветовал врач-травматолог Николай Бацаленко. В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметил, что часто взрослые пренебрегают данным правилом, из-за чего случаев травмирования становится больше.

Например, многие пренебрегают даже ношением шлема, не говоря уже о наколенниках и налокотниках. Или используют неподходящий шлем, который не способен защитить все необходимые зоны: голову, уши и подбородок. А это очень важно при возможном падении, — отметил врач.

Кроме того, важно внимательно подойти к выбору санок, ледянок и тюбингов. Если они не будут обеспечивать безопасный спуск, то травму может получить не только ребенок, но и другие катающиеся. Травматолог добавил, что следует соблюдать дистанцию. Между катающимися должно быть достаточное расстояние, чтобы предотвратить столкновения.

Педиатр Павел Озорных ранее посоветовал вызывать скорую помощь, если ребенок получил травму во время катания на горке. Это в первую очередь касается тех ситуаций, когда ребенок с трудом двигается, находится в бессознательном состоянии или получил открытую рану.