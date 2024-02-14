Травматолог раскрыл, будет ли Кудрявцева ходить после разрыва связки колена Травматолог Королев: Кудрявцева сможет ходить, превозмогая боль в колене

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лера Кудрявцева

Телеведущая Лера Кудрявцева сможет полностью восстановиться после разрыва крестообразной связки колена, рассказал NEWS.ru травматолог Максим Королев. Медик отметил, что журналистке придется до двух недель передвигаться на костылях и испытывать боль после операции.

От травм не останется и следа при грамотном лечении. Функция коленного сустава полностью восстановится. Но, как правило, в 90% случаев нужна операция. Одних методик около десяти. Предположу, что Кудрявцевой придется одну-две недели ходить на костылях и проходить реабилитацию в специализированном центре. Первое время, увы, она будет испытывать боли. Но конечность восстановится без последствий, — добавил Королев.

Кудрявцева в своем Telegram-канале 13 февраля 2024-го рассказала о полученном переломе колена с разрывом крестообразной связки. Она предположила, что чем-то «прогневила Бога», и назвала происходящее с ней «каким-то сюром». Кудрявцева подчеркнула, что до этого никому не желала зла, всем помогала и занималась благотворительностью.

Ранее клинический психолог Маргарита Алексеева заявила, что Кудрявцева, плеснувшая стакан воды в мать, бросившую сына, просто не смогла сдержать эмоции. Специалист отметила, что это может быть связано с сочувствием, которое ведущая испытала к молодому участнику шоу Андрея Малахова.