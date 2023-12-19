Травматолог перечислил лайфхаки, позволяющие не упасть в гололед Травматолог Гринь: избежать падения в гололед поможет «походка пингвина»

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Избежать падения в гололед помогут такие простые правила, как использование обуви с нескользящей подошвой, а также медленная походка «по-пингвиньи», рассказал в беседе с aif.ru врач-травматолог Алексей Гринь. Также, по его словам, на скользком тротуаре нужно забыть о скорости, не смотреть на ходу в гаджеты и сконцентрироваться на движении.

Как добавил врач, руки при ходьбе по гололеду необходимо держать не в карманах, а балансировать ими. Пожилым людям эксперт посоветовал ходить с тростью, оснащенной острым шипом. К подошве также можно приклеить пластырь или обточить ее наждачной бумагой. Проверенным средством безопасности являются и ледоступы.

Если падение все же произошло, в первую очередь нужно понять, насколько выражена боль, и осмотреть руки и ноги на предмет деформации, продолжил эксперт. Искривление означает перелом. В этом случае важно обездвижить травмированную конечность: примотать к ней шарфом или ремнем палку, трость, зонт. Если травмированный сидит на земле, под него нужно подложить любую вещь, чтобы он не переохладился.

К группе риска по получению переломов при падении на гололеде относятся пожилые люди, чьи кости с возрастом становятся хрупкими, рассказал Гринь. Наиболее распространенные травмы — перелом шейки бедра и вертельный перелом, а также сотрясение мозга (при падении на затылок), вывихи в плечевом суставе и переломы лодыжек.

Ранее врач Елена Малышева предупредила, что падение при катании на коньках может привести к травме лучевой кости. Еще одном опасной травмой является ушиб головного мозга при ударе головой об лед, это состояние требует срочной госпитализации