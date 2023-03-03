Травматолог перечислил частые причины болей в коленях Травматолог Строганов: боли в коленях чаще всего возникают из-за повреждений мениска

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Боль в колене чаще всего бывает спровоцирована повреждением мениска, рассказал «Газете.Ru» травматолог Василий Строганов. По его словам, эту травму можно получить при занятиях спортом, но она также может произойти и в бытовых ситуациях. Помимо того, боль в колене может спровоцировать истончение хряща из-за артрозных изменений.

Повреждение мениска — наиболее часто встречающаяся травма коленного сустава, которая может произойти при форсированном сгибе даже в бытовых ситуациях, например, при спуске по лестнице, не говоря уже о занятиях спортом, — рассказал Строганов.

Врач предупредил, что при истончении хряща требуется комплексное обследование. Также он добавил, что боли в колене могут быть спровоцированы перегрузками. Эксперт уточнил, что в таком случае важно наладить режим работы и отдыха, чтобы не допустить развития воспаления.

Ортопед Николай Субботин ранее рассказал, что самой опасной причиной, из-за которой возникает хруст костей, является артрит. Специалист отметил, что артрит напрямую связан с воспалением в суставах и требует лечения. Из-за болезни нарушается механика движения сустава и повреждаются хрящи.