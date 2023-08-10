Травматолог объяснил, как правильно оказать первую помощь при ожоге языка Врач Перетолчин: при тяжелых формах ожога нужно вызывать скорую помощь

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При тяжелых формах ожога, среди которых химические, электрические, лучевые и серьезные термические, нужно вызывать скорую помощь, заявил NEWS.ru травматолог Павел Перетолчин. По его словам, только легкие термические ожоги лечатся в домашних условиях.

В домашних условиях лечатся только легкие термические ожоги. Серьезные термические, химические, электрические и лучевые ожоги мягких тканей в полости рта лечатся только под присмотром врача, — сказал Перетолчин.

Он отметил, что снять боль и жжение при термических ожогах поможет рассасывание кубиков льда, предварительно смоченных в воде, полоскание рта холодной водой или дыханием через рот. При ожоге языка, вызванном острой пищей можно выпить стакан кисломолочного напитка либо съесть кусочек молочного шоколада или хлеба. Врач добавил, что для дезинфекции можно использовать раствор фурацилина или хлоргексидина, это поможет предотвратить попадание бактерий в раневую поверхность и снизить риск воспаления.

Перетолчин подчеркнул, что лечить язык средствами, предназначенными для лечения ожогов кожи категорически нельзя. Кроме того, не стоит трогать руками волдыри и язвы на языке, так как это может привести к инфицированию.

Ранее врач-дерматовенеролог Александра Филева сообщила, что при ожоге борщевиком пораженный участок кожи нужно как можно скорее промыть теплой водой с мылом и наложить стерильную салфетку, смоченную антисептическим раствором. По ее словам, первые признаки ожога появляются спустя несколько часов или даже дней в виде покраснения кожи и пузырей. При этом сама реакция кожи зависит от погодных условий и индивидуальных особенностей.