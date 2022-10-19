Травматолог объяснил, как обезопасить ребенка при поездке на автомобиле Травматолог Григорьев: при поездке на авто с ребенком нужно пользоваться детским креслом

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Чтобы обезопасить ребенка при поездках в автомобиле важно пользоваться детскими креслами, следовать правилам транспортировки детей и ни в коем случае не перевозить ребенка на руках, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» главный врач Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев. По его словам, даже несильный удар головы может обернуться заболеванием в будущем для ребенка, поэтому важно использовать современные средства для перевозки детей.

Не стоит забывать, что в современных реалиях есть огромное количество правильных гаджетов для перевозки детей: автолюльки, автокресла и так далее. Верное использование средств безопасности позволяет минимизировать детский травматизм <...> Перед перевозкой ребенка в автотранспорте ознакомьтесь с правилами транспортировки детей и четко следуйте им, — предупредил специалист.

Травматолог добавил, что специальные автокресла имеют боковую защиту в случае удара. Помимо того, по словам Григорьева, важно надежно зафиксировать плечевые ремни на ребенке так, чтобы они не касались шеи, что позволит предотвратить выскальзывание ребенка, а также снизит нагрузку на голову, шею и грудь при ДТП.

Травматолог напомнил, что при резком торможении даже на небольшой скорости ребенка невозможно будет удержать, так как его вес увеличивается в десятки раз, поэтому его нельзя перевозить непристегнутым. Также нельзя вместо автокресел использовать люльки от колясок, предназначенные для прогулок, уточнил специалист.

Ранее в Свердловской области суд вынес приговор 39-летнему жителю Первоуральска Максиму Худышкину, обвиняемому в гибели пятилетней дочери в ДТП. Трагедия случилась 3 июля 2021 года. Мужчина, находясь без прав за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, посадил себе на колени пятилетнюю дочь. Двигаясь по автодороге, он не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево. В результате девочку зажало между телом отца и рулем. Ребенок погиб.