Врач назвала самые опасные предметы для чистки ушей Терапевт Чиркова предостерегла от чистки ушей спичками

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Совершенно неприемлемо и опасно чистить уши спичками, зубочистками и металлическими предметами, заявила NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. Она отметила, что таким образом можно повредить барабанную перепонку или спровоцировать инфицирование.

Совершенно неприемлемо пытаться навести чистоту спичками, зубочистками и металлическими предметами. Это может травмировать ушной проход, вызвав инфицирование, а в худшем случае и барабанную перепонку, — добавила Чиркова.

Специалист также рекомендует не пользоваться ватными палочками слишком часто, добиваясь идеальной чистоты. По ее словам, в таком случае будут раздражаться церуминозные железы, вырабатывающие основу серы. В результате ее станет еще больше. В свою очередь повышенная выработка серы может привести к образованию серных пробок.

Ранее старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин предупредил, что повреждения родинок могут привести к развитию онкологического заболевания. По его словам, также существует риск перерождения старых родинок в меланому. Специалист призвал очень внимательно относиться к образованиям на коже.

Врач отметил, что в Австралии и Техасе заболеваемость меланомой в 100 раз больше, чем в «нашей полосе», поскольку на ее рост напрямую влияет солнце. Как отметил Черемушкин, с одной стороны, родинка — это злокачественная опухоль, которая тяжело поддается терапевтическим методам воздействия.