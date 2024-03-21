«Травма для мозга»: профессор о вживлении чипов здоровым людям Ученый Хайтович: вживление чипа Neuralink негативно повлияет на здоровый мозг

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Вживление чипа Neuralink компании американского предпринимателя Илона Маска может стать травмой для здорового мозга, предупредил профессор Центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха Филипп Хайтович. Комментируя ситуацию «360», ученый подчеркнул, что имплант может подойти людям с ограниченными возможностями, у которых сломан позвоночник или шея: это позволит выводить сигнал из мозга в компьютер, а электроды заменят обычные нервы.

Для мозга это травма. В здоровый мозг я бы не советовал такое вставлять, потому что это мозг, конечно, немножко подпортит. У здорового человека там нервы, которые предоставляет ему само тело. Ну а если что-то сломалось, тогда да, — уточнил эксперт.

Профессор сравнил вживление чипа со вставленной или зашитой в кожу гребенкой с толстыми иглами. Лучше «дополнительных дырок в голове не сверлить», так как мозг здорового человека хорошо работает и без этого. Хайтович добавил, что Маск не первый, кто создал имплант, позволяющий парализованному пациенту общаться с компьютером. Подобные разработки велись в России, США и Европе.

Первый пациент со вживленным в мозг нейрочипом 29-летний Нолан Арбо ранее научился играть в шахматы силой мысли. По его словам, его парализовало восемь лет назад в результате несчастного случая, а теперь благодаря импланту он может двигать курсор по шахматной доске на экране ноутбука.