https://static.news.ru/photo/baa5762a-641d-11ea-bbd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне стали тратить в полтора раза больше на противовирусные и иммуномодулирующие препараты. Средний чек покупки увеличился с 382 до 573 рублей, приводит данные исследовательский центр «Ромир».

Если в конце января россияне купили в среднем по 1,2 упаковки препаратов, то после новостей из Италии продажи выросли до 2,4 упаковки. Ещё больший спрос на лекарства вызвала новость, что коронавирус добрался до Москвы, пишут «Известия».

Эксперты подтвердили, что люди в панике скупают препараты, но предупредили, что их бесконтрольное применение грозит негативными последствиями. Эффективность противовирусных препаратов не исследована на 100%. Они повышают иммунитет, но как они дальше влияют на организм, неизвестно.

Каждый из препаратов имеет свои особенности. Так, «Изопринозин» используется только при герпетических инфекциях, а «Амиксин» — крайне серьёзный препарат, действие которого ещё до конца не изучено.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России на фоне паники вокруг коронавируса резко растут продажи «Арбидола», который и так на протяжении 12 лет остаётся одним из самых продаваемых препаратов в стране. Он даёт гигантские прибыли, которые сосредотачиваются под контролем одного человека — владельца компании «Отисифарм».