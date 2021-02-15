Траты россиян на лопаты за неделю выросли почти на 50% из-за снежной погоды

https://static.news.ru/photo/48da5be6-6e3a-11eb-a247-96000091f725_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich, Дмитрий Голуб/Global Look Press

На прошедшей неделе средний чек россиян при покупке лопат вырос по сравнению с прошлым годом почти на 50%. Это произошло в те дни, когда в ряде регионов фиксировались серьёзные снежные осадки. Такие данные исследования российского оператора фискальных данных «Платформа ОФД» приводит РИА Новости.

Аналитик сравнили затраты россиян на средства для уборки снега с 8 по 14 февраля 2020 и 2021 годов.

В результате выяснилось, что больше всего вырос средний чек при покупке лопат — на 46%, или до 437 рублей. Снегоуборщики увеличились в цене на 31%, до 35 495 рублей, а толкатели снега подорожали на 12% и стали стоить 1291 рубль.

Основное число продаж пришлось на Москву и Московскую область, а также на Центральный федеральный округ.

Ранее NEWS.ru сообщил, что электроника в России в течение года подорожает на 50%. Это зависит от закупочных цен в Китае, которые уже выросли на 10–15%.