Транспортный эксперт заявил о ненужности штрафов для электросамокатчиков Эксперт по транспорту Ян призвал воспитывать электросамокатчиков обучением

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Регулировать поведение владельцев средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, нужно не жесткими штрафами, а обучением и воспитанием, заявил в беседе с «360» эксперт по городскому транспорту и такси Роберт Ян. Он напомнил, что средства индивидуальной мобильности официально не являются транспортными средствами, их выделили в отдельную категорию, дающую людям дополнительные возможности для передвижения.

С точки зрения обычного потребителя, это такой транспортный гаджет, который действительно требует внимания при обращении, как любая электротехника, например. Мы же не наказываем человека за то, что он устроил короткое замыкание, — объяснил свою позицию эксперт.

По его словам, электросамокаты являются особой техникой, создающей опасность на дороге для других, поэтому ими надо учить пользоваться с детства, наряду с планшетами и смартфонами. При этом он добавил, что здесь есть одно исключение — электросамокаты, способные развивать скорость более 50 км/ч. Для их пользователей действительно нужно вводить жесткие ограничения, считает специалист.

Ты становишься с этим электросамокатом транспортным болидом. И ты должен соответствовать требованиям, которые предъявляют к такому транспорту, — пояснил Ян.

Он также назвал предвзятым отношение в обществе к электросамокатам, так как к велосипедистам или роллерам, порой развивающим не меньшие скорости, претензий гораздо меньше. По его мнению, необходимо развивать у людей ценности безопасности, поскольку человека, у которого их нет, штрафы не заставят соблюдать правила.

Ранее сенатор Артем Шейкин предложил наказывать за езду на электросамокате или велосипеде в нетрезвом виде. По его мнению, размер штрафа за это нарушение должен составлять 10 тысяч рублей.