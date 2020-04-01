Трансплантолога Каабака и его команду снова пытаются уволить из НЦЗД

https://static.news.ru/photo/6843a7c8-745b-11ea-b3e9-fa163e074e61_660.jpg Михаил Каабак Фото: Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Руководитель отделения трансплантации органов детям Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаил Каабак сообщил, что его и его команду снова пытаются «выжить» из медучреждения.

Одна из сотрудниц уже получила документы об увольнении. Кроме того, корпус Клиники высоких технологий, в котором расположен отдел трансплантации органов детям, перепрофилирован в инфекционный стационар для больных коронавирусом. Теперь дети, нуждающиеся в операциях, могут умереть.

Моё мнение по этому поводу, как трансплантолога, заключается в том, что мы всегда теперь будем жить с этим вирусом. Нам просто нужно как можно быстрее научиться продолжать работать и жить в условиях, когда у нас появился такой сосед, — заявил врач в разговоре с телеканалом «360».

Он также добавил, что дети не могут находиться в одном блоке с больными коронавирусом, так как для них это смертельно опасно.

Каабак вместе с коллегой Надеждой Бабенко — единственные врачи в стране, которые проводят пересадку почек детям весом менее 10 килограммов. Оба врача работали в НМИЦ на четверть ставки с 2015 года. Осенью доктора решили устроиться на полную ставку, но получили отказ. После того как информация об этом появилась в СМИ, докторов вернули на работу.