Синоптик предрек резкое похолодание в Москве Синоптик Шувалов спрогнозировал дожди и похолодание в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На этой неделе в Москве осадки ожидаются со вторника по четверг, от небольших до умеренных, из-за чего также понизится температура, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, в дневные часы температура составит до 17–19 градусов тепла.

На этой неделе осадки ожидаются в Москве и области со вторника по четверг, от небольших до умеренных. Из-за этого также понизится температура, в дневные часы термометр опустится до +17–19 градусов. Конец недели пройдет под влиянием скандинавского циклона, из-за чего ночные температуры могут понизиться до 10 градусов тепла. По области показатели могут достигать +6 градусов. Преобладающе в столице будет облачно, с прояснениями, — рассказал Шувалов.

Ранее климатолог Алексей Кокорин заявил, что России угрожают смерчи и ураганы из-за глобального потепления. Кроме этого, он сообщил об увеличении средней температуры в стране и о том, что все более часто в России появляются периоды жары. Долгосрочный прогрев поверхности земли приводит к увеличению числа смерчей. В связи с этим возникает активное перемещение воздушных масс, обильных осадков и ураганных ветров, пояснил Кокорин.