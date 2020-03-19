https://static.news.ru/photo/63d7ae2c-6a1b-11ea-a74a-fa163e6e4271_660.jpg Фото: © White House/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп оказался доволен сокращением числа журналистов в своем пуле из-за коронавируса и в шутку предложил уменьшить их число ещё больше. Об этом он заявил на брифинге.

Вы сидите слишком близко. Мы, вероятно, должны избавиться ещё порядка от 75-80% от вас, — цитируе т РИА Новости главу Белого дома.

Трамп добавил, что ему нравятся только пара-тройка из присутствующих и даже в шутку предложил некоторым журналистам покинуть помещение.

Отмечается, что сам брифинг был посвящён членам конгресса, заболевшим коронавирусом. Трамп выразил надежду, что они поправятся и похвалил работу конгресса.

NEWS.ru писал о том, что Трамп надеется остановить пандемию коронавируса в США в июле-августе.