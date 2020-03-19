Президент США Дональд Трамп оказался доволен сокращением числа журналистов в своем пуле из-за коронавируса и в шутку предложил уменьшить их число ещё больше. Об этом он заявил на брифинге.
Вы сидите слишком близко. Мы, вероятно, должны избавиться ещё порядка от 75-80% от вас, —
цитирует РИА Новости главу Белого дома.
Трамп добавил, что ему нравятся только пара-тройка из присутствующих и даже в шутку предложил некоторым журналистам покинуть помещение.
Отмечается, что сам брифинг был посвящён членам конгресса, заболевшим коронавирусом. Трамп выразил надежду, что они поправятся и похвалил работу конгресса.
NEWS.ru писал о том, что Трамп надеется остановить пандемию коронавируса в США в июле-августе.
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