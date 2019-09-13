Вспоминая о страшном теракте, который произошёл на Каширском шоссе и унёс жизни 124 человек, сейчас невозможно представить, как это было. Через что пришлось пройти людям, которые потеряли своих близких? А что случилось с теми, кто выжил? Да, после взрыва в восьмиэтажном доме № 6, корпус 3 в живых семь человек. Точнее два, ещё пять человек просто не было дома. Двух оставшихся в живых зовут Максим Мишарин и Юрий Сафонцев. Максиму было 24 года, он жил на втором этаже, а Юрию 42, он жил на седьмом этаже. Корреспондент News.ru связался с Максимом Мишариным и узнал о трагедии того дня.

Нужно было ломать этот замок...

«Я не знаю, почему именно наш дом, — начал свой рассказ Максим. — Знаю, что подвал нашего дома сняли в аренду». По словам мужчины, поначалу в помещении стоял одинокий диван. Через какое-то время туда затащили мешки.

Местные бабушки видели это, вызвали участкового. Он приходил, видел их. Потом ушёл и через несколько часов пришёл, или на следующий день, но помещение было уже закрыто. Висел замок, и он побоялся вскрыть его, потому что это считалось проникновением в частную собственность, — вспоминает житель того злополучного дома на Каширском шоссе.

Мужчина уверен, что нужно было ломать замок.

Это могло бы предотвратить тот случай, — считает Максим.

У мужчины чуть дрогнул голос. По его словам, все видели мешки, но никто не предал этому значения. Никто не мог подумать, что взрыв повторится снова через такой короткий промежуток времени (имеет в виду теракт на улице Гурьянова. — Ред).

Дежурства стали организовывать только после подрыва второго дома. Возле каждого дома дежурили люди, — рассказывает Максим.

Сам момент мужчина вспоминал уже сотни раз, ещё больше прокручивал события в голове. В тот день погибли его родители. Они должны были уехать домой 12 сентября, но задержались из-за неудобного расписания электричек.

Я проснулся от собственного крика. Понял, что падаю вниз. Потом удар. Вокруг лишь пыль и песок. На руках подтянулся и вылез на гору камней. Дальше лезть не мог. Ноги были сломаны. Только когда осела пыль, я окончательно осознал, что произошло, — сказал Максим.

Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Во рту песок и пыль...

Их квартира попала в самый эпицентр взрыва. Максим вспоминает, как его подбросило, и говорит, что ему безумно повезло остаться в живых.

Вытащили мужчину жильцы из соседних домов. Мужчина рассказывает, что в тот момент, как его заметили, первое, что он хотел крикнуть - «Ищите маму, она где-то рядом», но смог лишь прохрипеть. Врачи позднее констатировали у Максима контузию третьей степени.

Из-под завалов молодого человека достали трое, после чего отнесли его подальше от места взрыва — к Каширскому шоссе. Там он пролежал какое-то время. Один, полураздетый. На улице моросил дождь. Простуда и воспаление лёгких, полученные под дождём, оказались лишь малой частью неприятностей со здоровьем. В больнице медики прооперировали ему две ноги, удалили селезёнку, зашили желудок и печень. Кроме того, у пострадавшего было в трёх местах пробито лёгкое.

В разговоре с корреспондентом News.ru Максим Мишарин поблагодарил врачей, которые спасли его жизнь и жизни многих других пострадавших.

Позже от государства Михаил получил квартиру. Мужчина сетует, что максимальной помощи от государства тогда не получил.

Мы не просили, а нам и не давали, — вздыхает Михаил. — Я вот сейчас задумался, все ли получили помощь или только мы двое, кто выжил, а также те пять человек, которые не присутствовали в ту ночь дома. Получили ли что-то родственники тех погибших, которые находились в 100 разрушенных квартирах?

Максим Мишарин замолчал.

Нет, вы знаете, никакая сумма не сгладит моральный ущерб.

После трагедии в Беслане появилось движение «Матери Беслана», которые занимались составлением законопроекта, утверждающего статус жертвы после теракта. А нужен ли Максиму статус жертвы?

Пострадавший ответил, что поддерживает эту инициативу, но спустя столько лет что-то просить ещё для него слишком стыдно. Максим говорит, что был бы очень рад, если бы на проблемы людей всё чаще обращали внимание.

У нас было две комнаты, потом дали одну. Безусловно, мы благодарны, — голос Максима снова чуть дрогнул.

По разговору было слышно, что ему неудобно об этом говорить. Немного подумав, Максим сообщил, что совершенно не знал тогда, как сложится его жизнь в дальнейшем. А что теперь?

У меня трое детей и прекрасная жена. Жалко только, что они не увидели своих бабушку с дедушкой, — вздыхает Михаил.

Мужчина отметил, что сейчас жить стало гораздо спокойнее. Наученные горьким опытом трагедий люди стали внимательнее относиться друг к другу и замечать многие знаки, говорящие об опасности. Если бы раньше было так же, то страшную трагедию на Каширском шоссе тогда можно было попытаться предотвратить.