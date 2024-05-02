Трагедия в Одессе, «отмена» Нетребко, бойкот Данилко: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press, РИА Новости

Ровно 10 лет назад около здания Дома профсоюзов в Одессе произошли массовые беспорядки, которые привели к гибели почти 50 человек, концерт российской оперной певицы Анны Нетребко отменили в Швейцарии, как сложилась судьба украинского певца Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки, после бойкота в России из-за Евровидения — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Десять лет со дня трагедии: что случилось в Одессе 2 мая 2014 года?

2 мая 2014 года в Одессе прошли масштабные столкновения между сторонниками и противниками Евромайдана с применением камней, петард, бутылок с зажигательной смесью, пневматического и травматического оружия. Активисты Антимайдана укрылись в Доме профсоюзов на Куликовом поле и оказались в западне. Нападавшие подожгли здание, забросав его бутылками с зажигательной смесью. Всех, кто пытался покинуть полыхающий Дом профсоюзов, сторонники Евромайдана жестоко избивали. Согласно официальным данным, погибли 48 человек, еще около 200 пострадали.

Память погибших в результате трагедии в Одессе почтили жители и гости Москвы. Акция прошла у бывшего здания посольства Украины в российской столице. Один из волонтеров рассказал, что активисты уже десять лет проводят эти скорбные мероприятия на этом месте. По его словам, события, связанные с защитой жителей Донбасса, стали следствием того, что тогдашнее правительство Украины совершило эту «акцию убийства людей», поддерживающих выбор в пользу дружбы с Россией.

Бывший председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и нынешний лидер общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук заявил, что организаторами трагедии в Одессе являлись занимающий тогда пост и. о. главы государства Александр Турчинов, бывший глава МВД Арсен Аваков и экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий. По его словам, все причастные понесут неотвратимое наказание.

«В обсуждении принимали участие [бывшие] глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Валентин Наливайченко и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий. К консультациям по операции был привлечен также глава Днепропетровской областной государственной администрации Игорь Коломойский», — подчеркнул политик.

Фото: Zacharie Scheurer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Цветы внутри сгоревшего здания Дома профсоюзов в Одессе, 2014 год

Как уточнил Медведчук, датой операции назначили день проведения футбольного матча. На место сожжения людей в одесском Доме профсоюзов исполнителей доставили при поддержке Авакова, Парубия, Коломойского. По его словам, этими преступниками управляли внешние силы, которые до сих пор держат бразды правления Украиной. Как отметил Медведчук, они же и не дают прекратить украинский конфликт.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что все виновные в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе должны понести наказание. По его словам, это было преступлением против человечности. Он назвал позорной и недопустимой страницей в истории Украины тот факт, что исполнители преступления так и не были наказаны.

«Мы считаем недопустимой и позорной страницей в истории Украины, что люди, которые стояли за этим преступлением против человечности, которые его исполняли, так и не понесли наказания. <...> Мы помним всех тех, кто тогда трагически погиб. Мы убеждены, что те, кто стоит за этим преступлением, должны быть наказаны. У таких преступлений срока давности не бывает», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле согласны с мнением Медведчука о том, что сожжение людей в Одессе было спланированной акцией устрашения киевского режима. Как отметил Песков, политик видел изнутри все события 10-летней давности и его описание важно.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко считает, что по завершении специальной военной операции на Украине необходимо созвать большой трибунал, где Киев будут судить за все совершенные им преступления. По ее словам, события в Доме профсоюзов должны стать «краеугольным эпизодом» суда.

«Убеждена, по итогам СВО необходим большой трибунал. Там по крупицам будет собрана и представлена вся картина возникновения киевского „обыкновенного нацизма“, его путь, все его преступления», — заявила Матвиенко.

Она добавила, что срока давности не будет. Виновные в трагедии, которая произошла 2 мая 2014 года в Одессе, будут названы и не уйдут от ответственности, подчеркнула Матвиенко. Кроме того, оценка будет дана международным организациям, которые были обязаны призвать Киев расследовать трагедию и наказать ответственных. По словам спикера Совфеда, для объективного расследования нет никаких препятствий ввиду большого числа свидетелей, видеоматериалов с лицами преступников и кадров состава преступления.

Аналогичного мнения придерживается представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что недалек тот день, когда Одесса, «сбросив иго современных бандеровцев, вновь станет подлинно свободной». По ее словам, справедливое возмездие настигнет исполнителей и вдохновителей преступления, которое не имеет срока давности.

«Уверены, что недалек тот день, когда Одесса, сбросив иго современных бандеровцев, вновь станет подлинно свободным городом, где в мире и согласии будут жить люди разных национальностей», — заявила Захарова.

Она отметила, что свободолюбивая Одесса была «костью в горле» Киева, который «хотел поставить на колени жителей ненавистного ему города». Националисты заранее готовили провокации и привозили агрессивно настроенных лиц с Западной Украины, в частности активистов Евромайдана и футбольных фанатов, напомнила дипломат.

«2 мая они напали на мирное шествие сторонников федерализации в центре города, которые попытались укрыться от озверевших нацистов в Доме профсоюзов. Однако это им не помогло. Радикалы подожгли здание», — рассказала Захарова.

Фото: Андрей Боровски/ТАСС Эвакуация людей из горящего здания Дома профсоюзов

Почему в Европе «отменили» Нетребко и ее мужа?

Концерт российской оперной певицы Анны Нетребко и ее мужа, азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова, отменили в швейцарском Люцерне. Решение было принято по требованию властей города.

«Концерт Анны Нетребко 1 июня 2024 года в KKL Luzern не состоится. <...> Ввиду временной и географической близости выступления госпожи Нетребко c Украинской мирной конференцией следовало ожидать угрозы общественному порядку», — сообщается на сайте концертного зала.

Сама Нетребко сообщила, что отмена концерта была односторонней, вопреки договорным обязательствам с организаторами. Певица добавила, что конференцию по Украине и ее выступление по времени разделяют две недели.

До этого муж Нетребко сообщил об отмене своего концерта в Московской консерватории. Такое решение Эйвазов принял в связи с трагедией в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Артист опубликовал видео, в котором выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших, добавив, что не может найти в себе силы для выступления. По словам оперного певца, его выступления возможны спустя 40 дней после трагедии.

«После такого чудовищного и совершенно зверского теракта, который произошел, не могу найти в себе силы, чтобы завтра выйти на сцену и как ни в чем не бывало развлекать людей. Вы знаете, это действительно очень сложно, я бы сказал — невозможно... Попросил организаторов и всю мою команду, чтобы минуло хотя бы 40 дней с момента этого трагического события», — заявил Эйвазов.

Осенью прошлого года стало известно, что Берлинская государственная опера возобновит сотрудничество с Нетребко. В театре отмечали, что продолжат работу с оперной певицей, поскольку та не осуществляла в последнее время свою деятельность на территории РФ и не намерена делать это в ближайшее время.

После этого Министерство иностранных дел Украины выразило недовольство возвращением на сцену Берлинской государственной оперы российской артистки.

«Посольство Украины в ФРГ отслеживает и ведет работу над кейсом с момента появления первых анонсов. К сожалению, наши аргументы не нашли должного отклика в немецкой государственной опере. <...> Голос Украины в Германии должен быть всегда слышнее сопрано Анны Нетребко», — говорилось в сообщении.

Несмотря на критику со стороны Киева, в Берлинской опере вступились за Нетребко. Интендант учреждения Маттиас Шульц в интервью радиостанции RBB призвал не делать из артистки козла отпущения и напомнил, что та обозначила свою позицию. По его мнению, сотрудничество оперной певицы с театром можно назвать «важным сигналом».

Фото: imago-images.de/www.imago-images.de/Global Look Press Анна Нетребко

Как сложилась судьба Верки Сердючки после бойкота в России?

Продюсер Сергей Лавров считает, что попытка хайпануть на Евровидении вылилась в неприятные для украинского певца Андрея Данилко последствия и принесла ему определенные страдания. По словам эксперта, выступающий в образе Верки Сердючки артист знал о националистических настроениях в Европе и поэтому произнес фразу «Раша, гудбай».

«Все обрушилось из-за Евровидения. Андрей, конечно, не говорит, но, я думаю, что этой фразой „Раша, гудбай“ он хотел хайпануть изначально. Знал, что националистические настроения в Европе есть», — сказал Лавров.

Речь идет о выступлении Данилко в 2023 году, когда он спел Russia goodbye вместо Lasha Tumbai. При этом некоторые поклонники все-таки были уверены, что звезда не произносил этих слов. По словам Лаврова, Данилко является большим фанатом российских артистов и в РФ его очень любили. Теперь же артист зарабатывает небольшими концертами на Украине.

При этом сумма гонораров Верки Сердючки в России до начала СВО и бойкота артиста составляла от €100 тысяч до €200 тысяч. Лавров заявил, что ни один крупный корпоратив или свадьба не обходились без Данилко, который после многочисленных выступлений богател на миллионы евро.

«На Верке он зарабатывал огромные суммы. Он был в таком топе в России, что мало кому такое даже снилось. Ни один крупный корпоратив, ни одна свадьба без него не обходились. Увозил от нас миллионы евро. В России за каждое его выступление давали и €100 тысяч, и €200 тысяч. Даже Виктюк говорил, что Сердючка, как собака, — на него всегда интересно смотреть», — пояснил Лавров.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Андрей Данилко

После этого Данилко лишился возможности посещать территорию Объединенных Арабских Эмиратов. Ему навсегда закрыли въезд на территорию арабского государства из-за выступления на корпоративе в 2022 году. СМИ сообщали, что тогда исполнитель сделал ряд антироссийских высказываний, в которых местные надзорные органы выявили признаки разжигания межнационального конфликта.

«На корпоративе в 2022-м Данилко успел вывалить кучку антироссийского и попросту „разжечь межнациональный конфликт“. Все закончилось штрафом и запретом на въезд», — говорилось в публикации Telegram-канала Mash от 13 января.

Звездный адвокат Сергей Жорин уверен, что такое решение властей ОАЭ связано с их желанием быть аполитичными. По его словам, в Абу-Даби хотят, чтобы войны и претензии иностранцев оставались «снаружи».

Как отмечал адвокат, в ОАЭ исходят из того, что людям, которые там проживают, должно быть комфортно. Поэтому не приветствуются никакие межнациональные или межконфессиональные конфликты. Все те, кто там находится, обязаны с уважением относиться в первую очередь к законам Эмиратов, обычаям, религии, а также друг к другу, подчеркнул Жорин.

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