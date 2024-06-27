«Традиционные ценности» появятся в словаре Замглавы Минюста Вуколов: понятие «традиционные ценности» внесут в словарь

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Понятие «традиционные ценности» планируется закрепить в толковом словаре русского языка, заявил замминистра юстиции РФ Всеволод Вуколов в рамках Петербургского международного юридического форума. По его словам, которые приводит ТАСС, к работе привлечены соответствующие специалисты и ученые.

Сейчас мы двигаемся в сторону закрепления их в нормативном словаре государственного языка в рамках толкового словаря. И мы работаем над проектом указа президента, — подчеркнул Вуколов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что указ президента России Владимира Путина о традиционных ценностях стал основой государственной политики страны. Он отметил, что благодаря этому решению навсегда пресечены попытки изменить нравственное развитие РФ извне.

Путин утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей осенью 2022 года. Под это определение подпадают нравственные ориентиры, передаваемые из поколения в поколение и формирующие мировоззрение россиян.

До этого российский лидер поручил подготовить предложения по нацпроекту для воспитания «гармонично развитых личностей». Делать это предполагается на основе традиционных российских ценностей. Срок исполнения поручения — до 1 июля.