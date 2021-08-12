«Тоже люди»: губернатор объяснил выделение 214 млн на премии чиновникам

Губернатор Тюменской области Александр Моор объяснил, почему выделил 214 млн рублей на премии региональным чиновникам. По его словам, нужно вознаграждать хорошо работающих сотрудников, передаёт Znak.com.

Чиновники — это тоже люди. Они эффективно стараются работать. И должны вознаграждаться, когда их результаты оцениваются, — подчеркнул глава региона.

Он отметил, что область получила федеральный грант, который в том числе направлен «на социально-экономические достижения нашего региона». Эти деньги и были направлены в качестве премий, потому что выделение гранта — «это оценка федеральным правительством работы нашего региона».

Указ о выделении средств Моор подписал 16 июля. В нём говорилось, что деньги направляются на «стимулирование деятельности органов местного самоуправления».

Ранее Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало рейтинг влияния глав субъектов. Позиции губернаторов обусловлены их отношениями с федеральным центром: чем они лучше выстроены, тем более у субъектов средств и влияния. В первую десятку также попали глава Тульской области Александр Дёмин, губернатор Тюменской области Александр Моор, руководитель Московской области Андрей Воробьёв, глава Самарской области Дмитрий Азаров, Санкт-Петербурга — Александр Беглов, губернаторы Ленинградской области Александр Дроздов и Приморского края Олег Кожемяко.