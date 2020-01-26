Священник Русской православной церкви Всеволод Чаплин ушёл из жизни на 52-м году. Ему неожиданно стало плохо, когда он сидел на лавочке возле одного из храмов. Причина смерти пока не называется. «Скончался отец Всеволод Чаплин. Тоже эпоха. Царствие небесное», — написал в своём Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва.
С 2016 года Чаплина назначили настоятелем храма Преподобного Феодора Студита (Смоленской иконы Божией Матери) у Никитских ворот. Самые яркие моменты его жизненного пути — в фотогалерее NEWS.ru.
Антон Новодережкин/ТАСС
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Сергей Пятаков/РИА Новости
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Сергей Савостьянов/ТАСС
Natalya Loginova/Global Look Press
Ltd Foma/Global Look Press
Ltd Foma/Global Look Press
Андрей Стенин/РИА Новости
Мусаэльян Владимир/ТАСС
Красильников Станислав/ТАСС
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен