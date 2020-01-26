Православные христиане 19 января отмечают праздник Крещения Господня. В память о крещении Иисуса Христа в водах реки Иордан в этот день существует традиция крещенских купаний, в российских широтах, как правило, в прорубях-иорданях. Однако в этом году тёплая зима внесла коррективы в традиционный обряд — в отсутствие льда проруби не потребовались.