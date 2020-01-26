Священник Русской православной церкви Всеволод Чаплин ушёл из жизни на 52-м году. Ему неожиданно стало плохо, когда он сидел на лавочке возле одного из храмов. Причина смерти пока не называется. «Скончался отец Всеволод Чаплин. Тоже эпоха. Царствие небесное», — написал в своём Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва.

С 2016 года Чаплина назначили настоятелем храма Преподобного Феодора Студита (Смоленской иконы Божией Матери) у Никитских ворот. Самые яркие моменты его жизненного пути — в фотогалерее NEWS.ru.

Антон Новодережкин/ТАСС

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сергей Пятаков/РИА Новости

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сергей Савостьянов/ТАСС

Natalya Loginova/Global Look Press

Ltd Foma/Global Look Press

Ltd Foma/Global Look Press

Андрей Стенин/РИА Новости

Мусаэльян Владимир/ТАСС

Красильников Станислав/ТАСС

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