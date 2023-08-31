Товаровед рассказала, какие продукты нельзя покупать без упаковки Товаровед Яковенко посоветовала не покупать хлеб без упаковки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Покупая хлеб, лучше выбирать тот, который хранится в упаковке, предупредила товаровед Валентина Яковенко. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» она пояснила, что на неупакованном продукте накапливаются вредоносные микроорганизмы. Также стоит отказаться от покупки сыра и рыбы, которые хранятся в открытом виде, считает она. Это связано с тем, что продукты теряют вкусовую ценность и приобретают неприятный запах.

Без упаковки сыр и рыба смешиваются с посторонними запахами и точно так же обмениваются бактериями. Мало того что продукция приобретает неприятный запах, так и вкусовая ценность теряется, — пояснила Яковенко.

Также с осторожностью рекомендуется отнестись к орехам. Когда они хранятся в открытом виде, есть риск, что продукт окислится. Из-за этого они становятся горькими. Орехи без упаковки также могут привлечь внимание насекомых и грызунов, предупредила эксперт. Товаровед уточнила, что конфеты и печенье тоже бывают без упаковки: обычно они имеют непрезентабельный вид после транспортировки и подвергаются воздействию.

А еще в таком виде они опасны для здоровья, так как ежесекундно собирают на себе пыль, которую потом не смоешь, как это можно сделать с фруктами, — заключила Яковенко.

Ретейлер Дмитрий Потапенко ранее предупредил россиян о росте стоимости потребительской корзины примерно на 17–25% в зависимости от ее наполнения. По его словам, увеличение цен произойдет вне зависимости от того, как часто розница будет менять ценники.