https://static.news.ru/photo/00f65e16-6e6c-11ea-bd1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общероссийская образовательная акция «Тотальный диктант» состоится 17 октября. Её перенесли на полгода из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Причиной такого решения стали ограничения на проведение массовых мероприятий, введённые властями.

По словам директора фонда «Тотальный диктант» Ольги Ребковец, такие меры — событие не менее беспрецедентное, чем перенос Олимпийских игр. Такого не было ещё ни разу за предыдущие 16 лет.

Надеемся, что такого не повторится: диктант 2021 года должен пройти в апреле, — заявила она.

В оргкомитете уточнили, что 4 апреля, в день, когда должен был пройти «Тотальный диктант», состоится семичасовой онлайн-марафон, посвящённый русскому языку. Участников ждёт шесть лекций от экспертов и приглашённых гостей акции.

О том, что мероприятие отложено, стало известно 11 марта. Как писал NEWS.ru, темой этого года станут события, связанные с освоением космоса. В частности, акция будет посвящена детству теоретика космонавтики Константина Циолковского и полёту первого в мире космонавта Юрия Гагарина.