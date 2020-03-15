https://static.news.ru/photo/585a074a-675d-11ea-abcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: ТД-2019: НГУ/vk.com

Акцию «Тотальный диктант — 2020» перенесли на осень в связи с распространением коронавируса. Новая дата проведения диктанта станет известна 25 марта.

На сайте акции отмечается, что диктант проводился в апреле уже 16 раз и никогда не нарушал традиций, пишет «ПолитЭксперт».

Мы очень долго думали, взвешивали за и против, искали альтернативы, пути максимально безболезненного выхода из сложившейся ситуации. Но вынуждены сообщить: Тотальный диктант ― 2020 переносится на осень 2020 года, — говорится в сообщении.

Как ранее писал NEWS.ru, темой 17-го Тотального диктанта станут события, связанные с освоением космоса. В частности, акция будет посвящена детству теоретика космонавтики Константина Циолковского и полёту первого в мире космонавта Юрия Гагарина.