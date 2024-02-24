«Тоска скребется»: Корчевников объяснил, зачем он ездит в зону СВО Корчевников заявил, что ездит в зону СВО из-за неописуемых чувств

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Борис Корчевников

Телеведущий Борис Корчевников на открытии Второго Международного фестиваля документального кино «РТ. Док: Время героев» рассказал корреспонденту NEWS.ru о неописуемых чувствах во время нахождения в зоне проведения спецоперации на Украине. Одним из них он назвал чувство правды. Корчевников подчеркнул, что понимает, почему временно выбывшие из строя российские военнослужащие стремятся вернуться в зону боевых действий.

Там на передовой переживаешь неописуемые чувства. Чувство правды. И я понимаю, почему многие бойцы, которые выбыли из строя, например, из-за ранения, торопятся поскорее вернуться снова на передовую. Потому что там — настоящее. Я и сам вернулся — у меня тоска скребется, мне туда обратно хочется, — поделился он.

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